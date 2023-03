Bigflo et Oli Brest Arena Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Après une tournée des petites salles sold-out, Bigflo et Oli repartent en tournée des Zéniths et annoncent 28 dates en France, Suisse et Belgique. Retrouvez-les sur la scène de Brest Arena la samedi 29 avril 2023, pour un show inédit ! arena.accueil@brestaim.fr +33 2 29 00 74 30 https://brestarena.fr/fr/billetterie/bigflo-oli Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest

