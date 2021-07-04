BIGDAY2021 Blérancourt Blérancourt
BIGDAY2021 Blérancourt, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Blérancourt.
BIGDAY2021 2021-07-03 – 2021-07-04
Blérancourt Aisne Blérancourt
EXPOSITIONS / « ANNE MORGAN PENDANT LES DEUX GUERRES MONDIALES », SUCRERIES & VERRERIES DU PAYS CHAUNOIS LANCEMENT OUVRAGE « ANNE MORGAN AU CŒUR
DES DEUX GUERRES MONDIALES »
MINI-RV DES AUTEURS & DÉDICACES
VISITE BARAQUEMENT 1920
ORGUE DE BARBARIE EN DÉAMBULATION PAR MARIE TOURNELLE
SAMEDI 3 JUILLET
11H & 15H : VISITE « A LA DÉCOUVERTE DE BLÉRANCOURT »
14H30-17H : OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS 17H30 : CONFÉRENCE & « CAUSERIE » SUR ANNE MORGAN
DIMANCHE 4 JUILLET
7H-18H : BROCANTE & BUVETTE PAR « LA CHEVÊCHE »
KERMESSE / JEUX, TIR À L’ARC, ANIMATIONS
DÉMONSTRATIONS COUNTRY & ZUMBA
CONCERT ROCK PAR SPITFIRE
ENTRÉE GRATUITE AU MUSÉE FRANCO-AMÉRICAIN
AMIVAT02@GMAIL.COM +33 3 23 39 72 17 http://association-amivat.com/
EXPOSITIONS / « ANNE MORGAN PENDANT LES DEUX GUERRES MONDIALES », SUCRERIES & VERRERIES DU PAYS CHAUNOIS LANCEMENT OUVRAGE « ANNE MORGAN AU CŒUR
DES DEUX GUERRES MONDIALES »
MINI-RV DES AUTEURS & DÉDICACES
VISITE BARAQUEMENT 1920
ORGUE DE BARBARIE EN DÉAMBULATION PAR MARIE TOURNELLE
SAMEDI 3 JUILLET
11H & 15H : VISITE « A LA DÉCOUVERTE DE BLÉRANCOURT »
14H30-17H : OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS 17H30 : CONFÉRENCE & « CAUSERIE » SUR ANNE MORGAN
DIMANCHE 4 JUILLET
7H-18H : BROCANTE & BUVETTE PAR « LA CHEVÊCHE »
KERMESSE / JEUX, TIR À L’ARC, ANIMATIONS
DÉMONSTRATIONS COUNTRY & ZUMBA
CONCERT ROCK PAR SPITFIRE
ENTRÉE GRATUITE AU MUSÉE FRANCO-AMÉRICAIN
AMIVAT
dernière mise à jour : 2021-06-21 par