Blérancourt Blérancourt Aisne, Blérancourt BIGDAY2021 Blérancourt Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Blérancourt

BIGDAY2021 Blérancourt, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Blérancourt. BIGDAY2021 2021-07-03 – 2021-07-04

Blérancourt Aisne Blérancourt EXPOSITIONS / « ANNE MORGAN PENDANT LES DEUX GUERRES MONDIALES », SUCRERIES & VERRERIES DU PAYS CHAUNOIS LANCEMENT OUVRAGE « ANNE MORGAN AU CŒUR

DES DEUX GUERRES MONDIALES »

MINI-RV DES AUTEURS & DÉDICACES

VISITE BARAQUEMENT 1920

ORGUE DE BARBARIE EN DÉAMBULATION PAR MARIE TOURNELLE SAMEDI 3 JUILLET

11H & 15H : VISITE « A LA DÉCOUVERTE DE BLÉRANCOURT »

14H30-17H : OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS 17H30 : CONFÉRENCE & « CAUSERIE » SUR ANNE MORGAN DIMANCHE 4 JUILLET

7H-18H : BROCANTE & BUVETTE PAR « LA CHEVÊCHE »

KERMESSE / JEUX, TIR À L’ARC, ANIMATIONS

DÉMONSTRATIONS COUNTRY & ZUMBA

CONCERT ROCK PAR SPITFIRE

AMIVAT02@GMAIL.COM +33 3 23 39 72 17 http://association-amivat.com/

