Casino Barrière Bordeaux, le dimanche 14 novembre à 18:00

Après les 52 000 spectateurs du Stade de France, + de 5 000 000 de spectateurs dans sa carrière, le meilleur raconteur d’histoires de France s’arrête chez vous pour vous conter ses meilleures blagues et ses dernières trouvailles ! Événement ! Si vous avez chez vous un raconteur de blagues, qu’il soit présent dans la salle, il montera peut-être sur scène à côté de Jean-Marie Bigard ! »

A partir de 36€

Jean-Marie Bigard, star des Grosses Têtes sur RTL, vous propose avec ses amis un spectacle 100% blagues ! Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde

2021-11-14T18:00:00 2021-11-14T20:00:00

