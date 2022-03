Biga*Ranx le moulin, 6 octobre 2022, Marseille.

LA SAS Concerts présente, en accord avec 1988 Records : ► Biga*Ranx ► Jeudi 6 Octobre 2022 ► Le Moulin / Marseille ► Billetterie : [https://bit.ly/biga-ranx-marseille](https://bit.ly/biga-ranx-marseille) Biga*Ranx, Mc / Producteur à la tête du mouvement ” Vapor Dub ” (mélange de dub et d’électro nuageux) débute dans les sound-system et se fait rapidement connaître grâce à des vidéos freestyles sur internet. Il se produit ensuite en France et à l’International, notamment sur des grands festivals européens tels que Dour, le Paléo, les Solidays, mais aussi sur des scènes mythiques comme l’Olympia en 2015. Historiquement soutenu par Radio Nova et France Inter, avec laquelle il réalise un documentaire en Jamaïque pour France Télévision. En 2018, l’enseigne Hermès choisit le titre ” Liquid Sunshine ” de son dernier album ” 1988 ” pour l’une de ses publicités. La même année, il organise son festival ” Liquid Dub Festival “. Le succès est au rendez vous. Artiste pluri disciplinaire, sous le nom de Telly*, il crée son univers graphique conjuguant art brut et collage. Il compose également pour d’autres artistes et réalise ses propres Mixtapes. Sur scène cette année, il défendra son nouvel album ” Sunset Cassette ” et sa mixtape ” St. Soleil “. Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=HEVrkjooSZo](https://www.youtube.com/watch?v=HEVrkjooSZo) PASS SANITAIRE ⚠️ Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de cet événement. ⚠️ Vous sera demandé : une attestation de vaccination complète (2 doses ou 1 pour les personnes ayant auparavant contracté la maladie) datant de plus de 7 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus d’informations à ce sujet : gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire ⚠️ A l’entrée le contrôle se fera uniquement par QR code via support papier ou numérique. Pensez à vous munir de votre carte d’identité.

