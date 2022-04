BIGA*RANX

BIGA*RANX, 28 avril 2022, . BIGA*RANX

2022-04-28 – 2022-04-28 Après le succès de ses différents opus, Biga*Ranx revient sur scène défendre son nouvel album « Sunset Cassette ».

Pour cette tournée, il se produira seul avec un nouveau concept audiovisuel. Tout son univers artistique mélangeant dessins à la craie, collages et samplings vidéos illustrera ses nouveaux morceaux.

Source : BBC

