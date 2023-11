Téléthon 2023 Biganos, 29 novembre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

La Ville de Biganos, les associations et les commerçants se mobilisent du 29 novembre au 5 décembre pour la 37ᵉ édition du Téléthon.

Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées (sport, danse, spectacle, soirée festive, vente de crêpes, tombola…). L’occasion de participer à votre manière à cette nouvelle campagne de lutte contre les maladies génétiques rares.

L’intégralité des bénéfices sera reversé à l’AFM-Téléthon.

Soirée jeux olympiques et culture du monde le samedi 2 décembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes. Menu à 20 €. Réservation et paiement auprès de la Maison des Associations : 05.57.70.17.54

Programme complet : https://villedebiganos.fr/actualites/telethon-2023/.

2023-11-29 fin : 2023-12-05 . .

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From November 29 to December 5, the town of Biganos, its associations and shopkeepers are mobilizing for the 37? edition of the Telethon.

Throughout the weekend, a wide range of activities will be on offer (sports, dance, shows, festive evenings, pancake sales, tombola…). It’s an opportunity to participate in your own way in this new campaign to combat rare genetic diseases.

All profits will be donated to AFM-Téléthon.

Olympic games and world culture evening on Saturday December 2 from 7.30pm at the Salle des Fêtes. Menu: 20? Reservations and payment at Maison des Associations: 05.57.70.17.54

Full program: https://villedebiganos.fr/actualites/telethon-2023/

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre, la ciudad de Biganos, sus asociaciones y comerciantes se implicarán en el 37º Teletón.

Durante todo el fin de semana, se organizarán numerosas actividades (deportes, baile, espectáculos, veladas festivas, venta de crepes, tómbola, etc.). Esta es su oportunidad de participar a su manera en esta nueva campaña de lucha contra las enfermedades genéticas raras.

Todos los beneficios se destinarán a AFM-Téléthon.

Velada olímpica y cultural mundial el sábado 2 de diciembre a partir de las 19.30 h en la sala del pueblo. Menú: 20? Reservas y pago en la Casa de las Asociaciones: 05.57.70.17.54

Programa completo: https://villedebiganos.fr/actualites/telethon-2023/

Die Stadt Biganos, die Vereine und die Geschäftsleute mobilisieren sich vom 29. November bis zum 5. Dezember für die 37. Ausgabe des Telethon.

Das ganze Wochenende über werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten (Sport, Tanz, Aufführungen, Festabende, Crêpes-Verkauf, Tombola…). Sie haben die Gelegenheit, auf Ihre Weise an dieser neuen Kampagne zur Bekämpfung seltener genetischer Krankheiten teilzunehmen.

Der gesamte Erlös geht an den AFM-Téléthon.

Abend der Olympischen Spiele und der Weltkultur am Samstag, den 2. Dezember ab 19:30 Uhr im Festsaal. Menü für 20 ? Reservierung und Bezahlung beim Maison des Associations: 05.57.70.17.54

Vollständiges Programm: https://villedebiganos.fr/actualites/telethon-2023/

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Coeur Bassin