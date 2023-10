Sports Vacances Biganos, 23 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Sports Vacances est un dispositif qui permet aux jeunes de 10 à 16 ans de découvrir et de pratiquer plusieurs activités sportives pendant les vacances scolaires. Gym, basket, jeux d’opposition, badminton… Découvrez le programme des vacances d’octobre.

Inscription à partir du samedi 14 octobre, de 10h à 12h, à la Maison des associations (votre dossier doit être complet).

Le planning et le dossier d’inscription sont à télécharger sur le site de la Ville :

http://villedebiganos.fr/actualites/programme-sports-vacances/.

2023-10-23 fin : 2023-10-27 17:00:00. .

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sports Vacances is a scheme that enables young people aged 10 to 16 to discover and practice a range of sporting activities during the school vacations. Gym, basketball, opposition games, badminton… Discover the October vacation program.

Registration from Saturday October 14, from 10am to 12pm, at the Maison des associations (your application must be complete).

The schedule and registration form can be downloaded from the town’s website:

Sports Vacances es un programa que permite a los jóvenes de 10 a 16 años descubrir y participar en diversas actividades deportivas durante las vacaciones escolares. Gimnasia, baloncesto, juegos de oposición, bádminton… Descubra el programa de vacaciones de octubre.

Inscripciones a partir del sábado 14 de octubre, de 10.00 a 12.00 h, en la Casa de las Asociaciones (su solicitud debe estar completa).

El programa y el formulario de inscripción pueden descargarse de la página web de la ciudad:

Sports Vacances ist ein Programm, das Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren die Möglichkeit bietet, während der Schulferien verschiedene Sportaktivitäten zu entdecken und auszuüben. Gymnastik, Basketball, Oppositionsspiele, Badminton… Entdecken Sie das Programm für die Oktoberferien.

Anmeldung ab Samstag, den 14. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Maison des associations (Ihre Unterlagen müssen vollständig sein).

Den Zeitplan und die Anmeldeunterlagen können Sie auf der Website der Stadt herunterladen:

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Coeur Bassin