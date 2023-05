Vide grenier de l’été 176 Avenue de la Côte d’Argent, 24 juin 2023, Biganos.

Le samedi 24 et le dimanche 25 juin, de 9h à 18h, dans la salle située 176, avenue de la côte d’argent, et en extérieur, aura lieu le vide grenier de l’été.

Venez et chinez.

Buvette, Restauration, toilettes (avec participation).

Ne pas se garer devant le laboratoire le samedi matin, et éviter le parking du restaurant aux heures de repas.

Informations sur le site internet : biganosabgym.com.

176 Avenue de la Côte d’Argent

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday 24 and Sunday 25 June, from 9 am to 6 pm, in the hall located at 176, avenue de la côte d’argent, and outside, the summer garage sale will take place.

Come and bargain.

Refreshments, Catering, toilets (with participation).

Do not park in front of the laboratory on Saturday morning, and avoid the parking of the restaurant at meal times.

Information on the website : biganosabgym.com

El sábado 24 y el domingo 25 de junio, de 9.00 a 18.00 h, en la sala situada en el 176 de la avenue de la côte d’argent, y en el exterior, tendrá lugar la venta de garaje de verano.

Venga a regatear.

Refrescos, comida, aseos (con participación).

No aparcar delante del laboratorio el sábado por la mañana, y evitar el aparcamiento del restaurante a la hora de comer.

Información en el sitio web : biganosabgym.com

Am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. Juni findet von 9 bis 18 Uhr in der Halle in 176, avenue de la côte d’argent, und im Freien der Sommerflohmarkt statt.

Kommen Sie und stöbern Sie.

Getränke, Essen und Trinken, Toiletten (gegen Gebühr).

Bitte parken Sie am Samstagmorgen nicht vor dem Labor und vermeiden Sie den Parkplatz des Restaurants zu den Essenszeiten.

Informationen auf der Website: biganosabgym.com

