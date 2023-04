Les rencontres artistiques Rue Jean-Zay, 11 mai 2023, Biganos.

Expositions de peinture, aquarelle, sculpture, photographie, et peinture sur soie.

10h00-12h30 et 14h30-18h00

Ateliers enfants/parents le dimanche 14 mai de 11h à 12h et de 15h à 16h.

Rue Jean-Zay Salle des fêtes

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exhibitions of painting, watercolor, sculpture, photography, and silk painting.

10am-12:30pm and 2:30pm-6pm

Children/parents workshops on Sunday, May 14 from 11am to 12pm and from 3pm to 4pm

Exposiciones de pintura, acuarela, escultura, fotografía y pintura sobre seda.

de 10.00 a 12.30 h. y de 14.30 a 18.00 h

Talleres para niños y padres el domingo 14 de mayo, de 11.00 a 12.00 h. y de 15.00 a 16.00 h

Ausstellungen von Malerei, Aquarell, Skulptur, Fotografie und Seidenmalerei.

10.00-12.30 Uhr und 14.30-18.00 Uhr

Workshops für Kinder/Eltern am Sonntag, den 14. Mai von 11-12 Uhr und 15-16 Uhr

