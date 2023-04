Grand débat : crise du logement sur le Bassin d’Arcachon Espace culturel, 26 avril 2023, Biganos.

Grand débat – Mercredi 26 avril à 18h30 à l’Espace culturel

Crise du logement sur le Bassin d’Arcachon

En raison des prix très élevés à l’achat et à la location et de la rareté des biens, il est très difficile de se loger à l’année sur le

bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre, pour ne pas dire quasi impossible dans certaines communes très touristiques.

La situation est aujourd’hui le problème social majeur du territoire et ses conséquences négatives sont nombreuses : départ des jeunes, éloignement des salariés de leur lieu de travail, difficulté de plus en plus importante pour recruter.

En partenariat avec Sud Ouest et TV7 nous vous invitons à une conférence animée par Bruno Béziat et Stéphane Vacchiani, journalistes Sud Ouest, en présence de nombreux élus et professionnels du secteur

Pour participer, inscrivez-vous ici : https://evenements.sudouest.fr/2023-logement-bassin/.

Espace culturel Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Great debate – Wednesday, April 26 at 6:30 pm at the Espace culturel

Housing crisis on the Arcachon Basin

Because of the very high prices for buying and renting and the scarcity of properties, it is very difficult to find a place to live all year round in the

the Arcachon basin and the Val de l’Eyre, not to say almost impossible in certain very touristy communes.

The situation is today the major social problem of the territory and its negative consequences are numerous: departure of young people, distance of the employees from their place of work, more and more important difficulty to recruit.

In partnership with Sud Ouest and TV7 we invite you to a conference animated by Bruno Béziat and Stéphane Vacchiani, Sud Ouest journalists, in the presence of many elected officials and professionals of the sector

To participate, register here: https://evenements.sudouest.fr/2023-logement-bassin/

Gran debate – Miércoles 26 de abril a las 18.30 h en el Espace culturel

Crisis inmobiliaria en la cuenca de Arcachon

Debido a los elevadísimos precios de compra y alquiler y a la escasez de viviendas, es muy difícil encontrar alojamiento durante todo el año en la cuenca de Arcachon y el Val d’Eyre

cuenca de Arcachon y el Val de l’Eyre, por no decir casi imposible en algunas ciudades muy turísticas.

La situación es hoy el mayor problema social del territorio y sus consecuencias negativas son numerosas: jóvenes que se marchan, empleados que se alejan de su lugar de trabajo, dificultad creciente para contratar.

En colaboración con Sud Ouest y TV7, le invitamos a una conferencia a cargo de Bruno Béziat y Stéphane Vacchiani, periodistas de Sud Ouest, en presencia de numerosos cargos electos y profesionales del sector

Para participar, inscríbase aquí: https://evenements.sudouest.fr/2023-logement-bassin/

Große Debatte – Mittwoch, 26. April um 18.30 Uhr im Espace culturel

Wohnungskrise in der Bucht von Arcachon

Aufgrund der sehr hohen Kauf- und Mietpreise und der Knappheit an Immobilien ist es sehr schwierig, eine ganzjährige Wohnung im Arcachon und im Buchtal zu finden

bassin d’Arcachon und Val de l’Eyre, um nicht zu sagen fast unmöglich in einigen sehr touristischen Gemeinden.

Diese Situation ist heute das größte soziale Problem der Region und hat zahlreiche negative Folgen: Abwanderung junger Menschen, Entfernung der Arbeitnehmer von ihren Arbeitsplätzen, immer größere Schwierigkeiten bei der Einstellung von Personal.

In Partnerschaft mit Sud Ouest und TV7 laden wir Sie zu einer Konferenz ein, die von Bruno Béziat und Stéphane Vacchiani, Journalisten von Sud Ouest, geleitet wird und an der zahlreiche Abgeordnete und Fachleute aus der Branche teilnehmen

Um teilzunehmen, melden Sie sich hier an: https://evenements.sudouest.fr/2023-logement-bassin/

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Coeur Bassin