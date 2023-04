Grand loto de Pâques 17 Rue Victor Hugo, 19 avril 2023, Biganos.

Un grand loto de pâques est organisé au sein de la Résidence Les Magnolias de Biganos.

Mercredi 19 avril de 14h à 17h

Pour les résidents, leurs familles et les bénéficiaires du CCAS de Biganos

Venez nombreux !

Inscriptions au 05 57 17 70 50.

17 Rue Victor Hugo Résidence Les Magnolias

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A big Easter bingo is organized in the Residence Les Magnolias in Biganos.

Wednesday April 19th from 2pm to 5pm

For the residents, their families and the beneficiaries of the CCAS of Biganos

Come in great numbers!

Registration at 05 57 17 70 50

Se organiza un gran bingo de Pascua en la Residencia Les Magnolias de Biganos.

Miércoles 19 de abril de 14:00 a 17:00

Para los residentes, sus familias y los beneficiarios de la CCAS de Biganos

¡Ven y únete a nosotros!

Inscripción en el 05 57 17 70 50

In der Résidence Les Magnolias in Biganos wird ein großes Osterlotto veranstaltet.

Mittwoch, 19. April, von 14 bis 17 Uhr

Für die Bewohner, ihre Familien und die Begünstigten des CCAS von Biganos

Kommen Sie zahlreich!

Anmeldungen unter 05 57 17 70 50

