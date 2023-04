Promenade sur les rives de la Leyre, 13 avril 2023, Biganos.

La Leyre, appellée « petite Amazone », traverse la forêt landaise pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon par un delta aux multiples bras. Ses rives constituent un milieu naturel d’exception avec sa forêt luxuriante, une flore riche et un sentier emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle. Découvrez les rives de la Leyre grâce à cette balade de 5 km et d’une durée de 2 heures accompagnée par un passionné..

2023-04-13 à ; fin : 2023-04-13 12:00:00. .

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Leyre, called « little Amazon », crosses the Landes forest to flow into the Bay of Arcachon through a delta with multiple arms. Its banks constitute an exceptional natural environment with its luxuriant forest, a rich flora and a path used by the pilgrims of St Jacques de Compostelle. Discover the banks of the Leyre with this 5 km, 2 hour walk accompanied by an enthusiast.

El Leyre, conocido como el « pequeño Amazonas », atraviesa el bosque de las Landas para desembocar en la bahía de Arcachon a través de un delta de múltiples brazos. Sus orillas constituyen un entorno natural excepcional con su frondoso bosque, su rica flora y un camino utilizado por los peregrinos de Santiago de Compostela. Descubra las orillas del Leyre en este paseo de 5 km y 2 horas acompañado por un aficionado.

Der Fluss Leyre, auch « kleiner Amazonas » genannt, fließt durch den Wald der Landes und mündet über ein Delta mit vielen Armen in das Becken von Arcachon. Seine Ufer bilden eine außergewöhnliche natürliche Umgebung mit üppigen Wäldern, einer reichen Flora und einem von den Pilgern von Santiago de Compostela benutzten Pfad. Entdecken Sie die Ufer der Leyre auf dieser 5 km langen und zweistündigen Wanderung, die von einem passionierten Wanderer begleitet wird.

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Coeur Bassin