Escapade en galupe dans le Delta de Leyre 1 rue Jean Zay, 12 avril 2023, Biganos.

Depuis le port de Biganos, découvrez le Delta de Leyre en galupe. Embarquez dans une barque traditionnelle, conduite par un batelier, pour une balade d’1h30 « interprétée » et encadrée permettant l’accès à des zones sauvages et préservées, au gré des marées. Navigation uniquement à la rame ou au palot (perche), pour une balade intimiste avec un batelier « raconteur de nature ».

MASQUE OBLIGATOIRE + SERVIETTE INDIVIDUELLE REQUISE.

2023-04-12 à ; fin : 2023-04-12 15:30:00. .

1 rue Jean Zay Office de tourisme du Coeur du Bassin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From the port of Biganos, discover the Leyre Delta by galupe. Embark on a traditional boat, driven by a boatman, for a 1h30 « interpreted » and supervised trip allowing access to wild and preserved areas, according to the tides. Sailing only with the oar or the pole, for an intimate stroll with a boatman « nature’s storyteller ».

MASK MANDATORY + INDIVIDUAL TOWEL REQUIRED

Desde el puerto de Biganos, descubra el Delta del Leyre en galupe. Embarque en una embarcación tradicional, conducida por un barquero, para una travesía « interpretada » y supervisada de 1,5 horas que permite acceder a zonas salvajes y preservadas, según las mareas. Navegue sólo con el remo o la pértiga, para un paseo íntimo con un barquero « cuentacuentos de la naturaleza ».

MÁSCARA OBLIGATORIA + TOALLA INDIVIDUAL OBLIGATORIA

Entdecken Sie vom Hafen von Biganos aus das Leyre-Delta mit einer Galupe. Gehen Sie an Bord eines traditionellen Bootes, das von einem Bootsmann gesteuert wird, für eine 1,5-stündige « interpretierte » und betreute Fahrt, die Ihnen Zugang zu wilden und geschützten Gebieten bietet, die von den Gezeiten abhängen. Die Fahrt erfolgt ausschließlich mit dem Ruder oder dem Palot (Barsch), für eine intime Fahrt mit einem Bootsmann, der « von der Natur erzählt ».

MASKE ERFORDERLICH + PERSÖNLICHES HANDTUCH ERFORDERLICH

Mise à jour le 2023-03-08 par OT Coeur Bassin