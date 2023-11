Dawa Salfati – Tabou ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX, 17 mai 2024, BIGANOS.

Dawa Salfati – Tabou ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX. Un spectacle à la date du 2024-05-17 à 20:30 (2024-05-17 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

La Mairie de Biganos (L-R-20-011648/20-011649/20-011650) présente ce concert Folk Envoûtante ! Le ressac des vagues où l’on retrouve ses origines îliennes : c’est là, la profondeur organique de Dawa Salfati. Musique émotionnelle, elle créée des chansons porteuses d’un message du monde. Libre, singulière et sauvage, c’est le chant de la femme qui parle aux corps et aux coeurs de tou·tes. Après plus de 600 dates dans des projets musicaux et collaborations artistiques polymorphes, Dawa Salfati accouche de ce seule en scène en Février 2022. La vie comme véritable terrain de jeu, également photographe et vidéaste, elle tisse un monde intime en chansons et images.ConcertSans entracteRéservation accès PMR : 05 56 82 78 35 Dawa Salfati

ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX BIGANOS Rue Pierre de Coubertin Gironde

8.0

EUR8.0.

