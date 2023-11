Emilie Simon ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX, 14 février 2024, BIGANOS.

Emilie Simon ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX. Un spectacle à la date du 2024-02-14 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

La mairie de Serignan (l.1104939 – 1104937- 1104938) présente Artiste française phare évoluant entre électro-pop et musique de film, Émilie Simon célèbre – seule en scène – son premier album, accueilli avec enthousiasme lors de sa sortie en 2003 et entièrement réarrangé à l’occasion de son vingtième anniversaire.Auteure, compositrice, interprète, arrangeuse et productrice, à l’aise aussi bien dans la création de chansons originales que de musiques de films, l’artiste multi-récompensée (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres …), est de retour en 2023 avec un disque entièrement retravaillé, sous le titre ES.Réservations pour les personnes à mobilités réduites : 04 67 326 326 Emilie Simon

ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX BIGANOS Rue Pierre de Coubertin Gironde

