Ilauna – Cie Bilaka ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX, 14 novembre 2023, BIGANOS.

Ilauna – Cie Bilaka ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

La Mairie de Biganos (L-R-20-011648/20-011649/20-011650) présente ce concert L’envie de ce spectacle est née d’un constat simple : l’éphémère est ce qui gouverne nos vies car tout disparaît ou change un jour. Pourtant, dans nos sociétés occidentales, nous semblons surpris à chaque disparition. Tout nous semblerait-il durer ? Il est important de questionner cette croyance. Notre attente de pérennité sera certainement déçue et pourra même provoquer peu à peu une peur de l’avenir.Danse et MusiqueDès 8 ansSans entracteTarif réduit : jeune moins de 25 ans, senoir de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux.Réservation accès PMR : 05 56 82 78 35 Collectif Bilaka

ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX BIGANOS Rue Pierre de Coubertin Gironde

