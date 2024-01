Biganos en fleurs – Concours 2024 Biganos, vendredi 1 mars 2024.

Biganos en fleurs – Concours 2024 Biganos Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-05-31

Le Comité de quartiers des ports de l’Eyre organise le concours « Biganos en fleurs – Ensemble, fleurissons notre ville ». Sortez vos pelles et vos râteaux, c’est le moment de semer vos petites graines ou planter vos fleurs préférées !

Concourez pour l’une des 3 catégories (jardins, potagers, espaces verts) en remplissant le bulletin d’inscription.

Règlement et bulletin d’inscription disponibles à la mairie, la médiathèque, la maison des associations ou sur www.villedebiganos.fr

Par mail jardinsfleurisdebiganos@gmail.com

.

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine jardinsfleurisdebiganos@gmail.com



