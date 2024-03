Bigaignon à Venise : une collaboration artistique avec le Venice Venice Hotel Venice Venice Hotel Venise, mardi 12 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-12 08:30

Fin : 2024-03-12 23:00

La galerie Bigaignon est heureuse d’annoncer sa collaboration avec l’un des hôtels les plus en vogue de Venise, le Venice Venice Hotel, une collaboration qui prend la forme d’un commissariat au travers duquel la galerie parisienne et l’établissement hôtelier ont créé pour ce palace vénitien une sélection pointue d’œuvres des artistes de la galerie.

Face au pont du Rialto, sur les eaux du Grand Canal, le Venice Venice Hotel nous permet de redécouvrir l’âme avant-gardiste de la glorieuse cité des Doges. Acquis par Francesca Rinaldo et Alessandro Gallo, les fondateurs de la marque de mode Golden Goose, ce palais de l’époque byzantine datant du XIe siècle, fut l’un des premiers hôtels de Venise, ouvert dès le XVIe siècle, et qui a accueilli en leur temps Mozart et Voltaire. Cet héritage n’a pas freiné les propriétaires dans leur volonté de créer un établissement contemporain où architecture, mode, design et art fusionnent pour raconter l’histoire des mouvements d’avant-garde internationaux les plus influents d’hier et d’aujourd’hui.

