Biga Ranx à Paul B Paul B, 8 avril 2022, Massy.

Biga Ranx à Paul B

Paul B, le vendredi 8 avril à 20:30

L’enfant prodige du reggae dancehall à la française est de retour avec une œuvre double, toujours aussi ensoleillée et à l’efficacité redoutable ! Biga, pour son surnom en verlan, et Ranx pour son « grade », a grandi à Tours, un skate au pied et du reggae, du rap ou encore du punk dans les oreilles. Passionné jusqueboutiste de culture reggae, il finit par maitriser à la perfection le patois jamaïcain propre au rub-a-dub, une variante du reggae centré sur la rythmique basse-batterie (riddim) et le toasting (phrasé saccadé ancêtre du rap). L’artiste prolifique revient cette fois avec « Sunset Cassette » sorti en juin 2020, augmenté d’une mixtape « St. Soleil », tout juste sortie au printemps 2021, laissant présager un live surchauffé et vaporeux. Ce nouveau projet vient confirmer une fois de plus la puissance du flow de l’artiste mais aussi une grande sensibilité et un goût certain pour la vie douce, dans la lignée de ses précédents tubes ultra-entêtants « Liquid Sunshine » et « My Face » où ces thématiques aux messages positifs ne sont jamais loin. Ce touche-à-tout , qui cumule les projets artistiques défendra ce nouvel opus en solo, réunissant sur scène ses passions pour la musique, le dessin et l’audiovisuel : on peut d’ores et déjà vous annoncer qu’il sera question de dessins à la craie, de collages et de samplings vidéos… Et on a bien hâte !

tarif plein 20€ / tarif réduit 18€ / tarif abonné 14€

Reggae Ragga

Paul B 6 allée de Québec Massy Atlantis Essonne



