Biga Ranx, 6 octobre 2022, .

Biga Ranx

2022-10-06 19:30:00 – 2022-10-06

25 La SAS Concerts présente, en accord avec 1988 Records : Biga*Ranx.



Biga*Ranx, Mc / Producteur à la tête du mouvement « Vapor Dub » (mélange de dub et d’électro nuageux) débute dans les sound-system et se fait rapidement connaître grâce à des vidéos freestyles sur internet. Il se produit ensuite en France et à l’International, notamment sur des grands festivals européens tels que Dour, le Paléo, les Solidays, mais aussi sur des scènes mythiques comme l’Olympia en 2015. Historiquement soutenu par Radio Nova et France Inter, avec laquelle il réalise un documentaire en Jamaïque pour France Télévision. En 2018, l’enseigne Hermès choisit le titre « Liquid Sunshine » de son dernier album « 1988 » pour l’une de ses publicités. La même année, il organise son festival « Liquid Dub Festival ». Le succès est au rendez vous. Artiste pluri disciplinaire, sous le nom de Telly*, il crée son univers graphique conjuguant art brut et collage. Il compose également pour d’autres artistes et réalise ses propres Mixtapes. Sur scène cette année, il défendra son nouvel album « Sunset Cassette » et sa mixtape « St. Soleil ».



[Grande Salle]

Biga*Ranx en concert à Marseille ! Rendez-vous le 6 octobre au Moulin.

