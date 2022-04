BIG TROUBLE O’bells (Plan de campagne), 22 avril 2022, Les Pennes-Mirabeau.

BIG TROUBLE

O’bells (Plan de campagne), le vendredi 22 avril à 21:30

BIG TROUBLE live au O’BELLS Plan de Campagne, Back at Home for those about to rock. Fire guaranted 100% pure vintage rock and hard rock covers from 60 to 80′

Entrée libre

♫ROCK COVERBAND♫

O’bells (Plan de campagne) Chemin Pennes au Pin, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:30:00 2022-04-22T00:30:00