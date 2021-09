Les Pennes-Mirabeau O'bells (Plan de campagne) Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Big Trouble O’bells (Plan de campagne) Les Pennes-Mirabeau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau

Big Trouble O’bells (Plan de campagne), 17 septembre 2021, Les Pennes-Mirabeau. Big Trouble

O’bells (Plan de campagne), le vendredi 17 septembre à 21:30

Big Trouble back at home pour 3 H de live AC/DC, Beatles, Led Zep, Deep Purple, Who, Stones, Bowie, Hendrix, Van Halen, Aerosmith…

Entrée libre

♫ROCK COVERBAND♫ O’bells (Plan de campagne) Chemin Pennes au Pin, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T21:30:00 2021-09-17T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Autres Lieu O'bells (Plan de campagne) Adresse Chemin Pennes au Pin, 13170 Les Pennes-Mirabeau Ville Les Pennes-Mirabeau lieuville O'bells (Plan de campagne) Les Pennes-Mirabeau