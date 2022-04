Big Tour Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Big Tour Rocher de Palmer, 20 avril 2022, Cenon. Big Tour

Rocher de Palmer, le mercredi 20 avril à 20:00

Le Big Tour de BPI France se pose au Rocher pour un événement mêlant musique, danse et humour. Au programme, les stars du paysage audiovisuel passés par The Voice tels que Casanova, Terence, Victoria Adamo, Flo Malley, celles de Danse avec les stars, Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa Ikonomova, Christian Millette, humour avec Yann Guillarme, avant le concert final de L.E.J. EN SAVOIR PLUS

Concerts gratuits. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les entrepreneurs de France ont aussi leur festival : un Big tour qui se propage dans les territoires, et se clôture à chaque étape avec une soirée concert gratuite. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T22:00:00

