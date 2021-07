La baule Promenade de mer - Face au casino 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique BIG TOUR Promenade de mer – Face au casino 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

BIG TOUR Promenade de mer – Face au casino 44500 La baule, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, La baule. BIG TOUR

Promenade de mer – Face au casino 44500 La baule, le samedi 31 juillet à 17:00

Le Big Tour c’est ; – un évènement hors-norme, – une tournée humaine, une tournée qui a du sens, – une tournée de tous les possibles. La tournée de la relance. En 2021, le Big Tour va être encore plus proche des territoires, au cœur des régions et des villes, pour refléter toute la richesse et la diversité de l’entrepreneuriat français. Evenement gratuit Adresse : Promenade de mer – Face au Casino A partir de 17h 20h : concerts gratuits (cf voir brochure pour artistes)

Public

Le Big Tour c’est ; – un évènement hors-norme, – une tournée humaine, une tournée qui a du sens, – une tournée de tous les possibles. La tournée de la relance. En 2021, le Big Tour va être … Promenade de mer – Face au casino 44500 La baule Promenade de mer – Face au casino 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T17:00:00 2021-07-31T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Promenade de mer - Face au casino 44500 La baule Adresse Promenade de mer - Face au casino 44500 La baule Ville La baule lieuville Promenade de mer - Face au casino 44500 La baule La baule