[BPI France](https://www.bpifrance.fr/) et [Live Nation](www.livenation.fr), présentent le [Big Tour](https://www.bigtour.fr/) un concert gratuit programmé le mercredi 20 avril 2022 au Rocher de Palmer de Cenon à partir de 20h ! Sur scène : Line-up : Casanova, Terence, Victoria Adamo, Flo Malley ; Danseurs : Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa Ikonomova, Christian Millette ; Humoriste : Yann Guillarme Groupe : L.E.J Pour obtenir votre place gratuite : r**endez-vous à l’espace Simone Signoret mercredi 6 avril de 12h à 18h30, une invitation vous sera remise** (dans la limite des places disponibles). Attention elle ne donne pas un accès direct à la salle de concert : présentez-là à l’entrée du Rocher de Palmer et là votre billet d’accès à la salle vous sera remis !

Gratuit sur présentation d’un carton à venir retirer en Mairie

Le Big Tour , c’est le Festival des Entrepreneurs ! Une grande tournée de 30 dates à travers la France, de mars à novembre qui s’arrête au Rocher de Palmer de Cenon le 20 avril. Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon Gironde

