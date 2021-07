Big Tour Concarneau, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Concarneau.

Big Tour 2021-07-28 17:00:00 – 2021-07-28

Concarneau Finistère

Cette tournée au service des Français pour leur donner l’envie

d’entreprendre et leur faire découvrir le savoir-faire entrepreneurial

français.

Dans l’enceinte du village éphémère, 12 espaces dédiés à l’industrie, à

l’innovation, au climat, à la création d’entreprise et à l’emploi, au

climat mais aussi à la ville étape du Big Tour qui sera parfaitement

intégrée.

De 17h à 20h :

Activités ludiques, démonstrations, animations, quizz et animations musicales

À partir de 20h, concert avec :

– Jérémy Frerot

– Fauve Hatot et les danseurs : Christophe Licata, Katrina Patchett, Jordan Mouillerac et Ana Rierz

– Les talents de The Voice : Anik, Robin et Gwendal

– DJ Mico C

+33 2 98 97 01 44 https://bigtour.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-01 par