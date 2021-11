Big Thief – Rock School Barbey Rock School Barbey, 4 février 2021, Bordeaux.

Rock School Barbey, le jeudi 4 février à 20:30

Ce quatuor américain basé à Brooklyn, qui depuis maintenant 5 ans, produit une musique d’une beauté saisissante fait probablement de **Big Thief** le groupe le plus remarquable de la fin des années 2010. Encensé par **Pitchfork** dès 2016, **Big Thief** propose un folk-rock électrique aux guitares sinueuses et distordues, d’une grande sobriété, qui souligne des textes pleins de poésie, entre douleur et douceur, digne des meilleures œuvres de Neil Young. Critiques unanimes et public conquis propulsent **Big Thief** au panthéon des meilleurs groupes indie rock américain de cette décennie ! On a hâte de voir ça en live.

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Certaines voix émeuvent plus que d’autres. Adrianne Lenker, chanteuse-guitariste de Big Thief en fait partie, et s’impose comme l’une des chanteuses les plus fascinantes du rock américain actuel.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2021-02-04T20:30:00 2021-02-04T23:00:00