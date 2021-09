Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever Big Pop Quiz Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Big Pop Quiz Saint-Sever, 2 octobre 2021, Saint-Sever. Big Pop Quiz 2021-10-02 – 2021-10-02 Place du Tribunal Halles de Saint-Sever

Saint-Sever Landes EUR 10 10 Retrouvez-vous par équipe de 4, aux Halles pour un grand quiz musical avec Adour Volley. Inscription sur place dans la limite de 20 équipes, préinscription par mail ou téléphone. Une boisson gratuite par joueur – restauration sur place et nombreux lots à gagner. Retrouvez-vous par équipe de 4, aux Halles pour un grand quiz musical avec Adour Volley. Inscription sur place dans la limite de 20 équipes, préinscription par mail ou téléphone. Une boisson gratuite par joueur – restauration sur place et nombreux lots à gagner. +33 6 87 03 88 77 Retrouvez-vous par équipe de 4, aux Halles pour un grand quiz musical avec Adour Volley. Inscription sur place dans la limite de 20 équipes, préinscription par mail ou téléphone. Une boisson gratuite par joueur – restauration sur place et nombreux lots à gagner. Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-23 par Landes Chalosse

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Place du Tribunal Halles de Saint-Sever Ville Saint-Sever lieuville 43.76041#-0.5731