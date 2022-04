Big Mountain County • The Huile • Iris / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 10 mai 2022, Paris.

Welcome to Supersonic, Concerts gratuits, Nuit rock et Disquaire à Paris ! Rendez-vous avec Big Mountain County, The Huile et Iris !

Date et horaire exacts : Le mardi 10 mai 2022

de 19h00 à 23h30

gratuit

BIG MOUNTAIN COUNTY

(Psych rock – Porto Records – Rome, Italie)

Big Mountain County is a four piece wild and dirty psych rock band, started in Rome in 2012. They released “Breaking Sound” in 2013, and their first LP, for Gas Vintage Records (Italy), in 2015. In just a few years the band has earned international acclaim for their European tours and participation in festivals such as ESNS, Sziget Fest in Budapest, Binic Folks Blues Festival (France), and Rome Psych Fest, where the press unanimously declared them “best live band 2016”. After the live album “Anachronicle” (2016), their last album “Somewhere Else” was released at the beginning of 2020 for Porto Records (Italy), followed by the “Somewhere Tour” in France, Spain and Italy. In July 2021 Big Mountain County released their new single “What?” and in April 2022 they will release a new EP “Klaus”.

Les influences : The Brian Jonestown Massacre, Black Angels, Viagra Boys

THE HUILE

(Punk rock – Sens,FR)

Après avoir résolu l’affaire du petit Grégory et avoir fait une tournée en première partie de Grégory Lemarchal aux US, Slipknot fait enfin tomber les masques pour devenir THE HUILE.

IRIS

(Rock alternatif – Boutigny sur Essonne,FR)

IRIS est un quatuor essonnien qui navigue sans complexes entre rock alternatif, énergie post-punk et mélodies à deux voix. De cet alliage s’échappe une musique brute qui puise dans les courants rock des années 60 et 90, une sorte d’équilibre entre sensibilité et nervosité, entre fragilité et exutoire.

C’est sur scène, terrain de jeu favori des quatre musiciens, que cette énergie ressort brutalement. Les émotions que le groupe communique, des plus sombres aux plus légères, donnent aux concerts un air de liberté, un défouloir éphémère. On en sort apaisé et drainé de toute énergie négative, tombée à grosses gouttes sur le sol.

Les 3 influences: Fontaines D.C., Pixies, Johnny Mafia

