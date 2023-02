BIG MOTHER THEATRE DES BELIERS PARISIENS PARIS Catégories d’Évènement: 75018

Paris

BIG MOTHER THEATRE DES BELIERS PARISIENS, 7 février 2023, PARIS. BIG MOTHER THEATRE DES BELIERS PARISIENS. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-31 21:00. Tarif : 39.6 à 39.6 euros. Un thriller journalistique sur la manipulation de masse à l’heure du big data. Alors qu’un scandale éclabousse le Président des Etats-Unis et agite la rédaction du New York Investigation, la journaliste Julia Robinson voit sa vie vaciller dans la salle d’audience d’un tribunal quand elle croit reconnaître sur le banc des acusés son compagnon mort 4 ans auparavant. Son enquête pour élucider ce mystère croise celle de son équipe, et la petite cellule du New York Investigation se retrouve confrontée à un programme de manipulation de masse d’une ampleur inédite. Ensemble, malgré leurs différends, ils vont devoir mettre à jour le plus gros scandale depuis l’affaire du Watergate. La démocratie est en péril. Leur vie aussi. BIG MOTHER EUR39.6 39.6 euros Votre billet est ici THEATRE DES BELIERS PARISIENS PARIS 14 bis rue Sainte Isaure 75018 Un thriller journalistique sur la manipulation de masse à l’heure du big data. Alors qu’un scandale éclabousse le Président des Etats-Unis et agite la rédaction du New York Investigation, la journaliste Julia Robinson voit sa vie vaciller dans la salle d’audience d’un tribunal quand elle croit reconnaître sur le banc des acusés son compagnon mort 4 ans auparavant. Son enquête pour élucider ce mystère croise celle de son équipe, et la petite cellule du New York Investigation se retrouve confrontée à un programme de manipulation de masse d’une ampleur inédite. Ensemble, malgré leurs différends, ils vont devoir mettre à jour le plus gros scandale depuis l’affaire du Watergate. La démocratie est en péril. Leur vie aussi. .2023-02-18. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 75018, Paris Autres Lieu THEATRE DES BELIERS PARISIENS Adresse 14 bis rue Sainte Isaure Ville PARIS Tarif 39.6-39.6 lieuville THEATRE DES BELIERS PARISIENS PARIS Departement 75018

THEATRE DES BELIERS PARISIENS PARIS 75018 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

BIG MOTHER THEATRE DES BELIERS PARISIENS 2023-02-07 was last modified: by BIG MOTHER THEATRE DES BELIERS PARISIENS THEATRE DES BELIERS PARISIENS 7 février 2023 THEATRE DES BELIERS PARISIENS PARIS

PARIS 75018