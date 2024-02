Big Mind Run – Paris, bouge ton esprit Mairie du 19e arrondissement Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 18h45 à 21h00

.Tout public. gratuit

Pour clôturer la première session d’évènements labellisés Paris, bouge ton esprit, la Ville de Paris et ASICS organisent le jeudi 22 février un Big Mind Run exceptionnelle dans le XIXe arrondissement !

Depuis octobre, dans le cadre du partenariat Paris, bouge ton esprit, la Ville de Paris et ASICS invitent les Parisiennes et les Parisiens à prendre soin de leur santé mentale en pratiquant une activité sportive régulière grâce au dispositif des Mind Run !

Pour célébrer et clôturer cette première activation commune, un Big Mind Run se tiendra le 22 février prochain. Cet évènement rassemblera plus de 200 participants, qui viendront poursuivre, découvrir et expérimenter les bienfaits du sport sur le corps et l’esprit.

le programme du Big Mind Run – jeudi 22 février

18h45 : Ouverture des portes

19h30 : Mot de bienvenue Ville de Paris & ASICS

19h30 : On répond à vos questions – Coachs Mind Runs ou

Atelier yoga – Evacuer le stress



20h : LE BIG MIND RUN

Une session de course à pied, marche, pour tous niveaux, dans l’ambiance et la bonne humeur

20h45 : Atelier santé mentale ou Atelier yoga

21h : After party – DJ

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris

Contact : https://parisbougetonesprit.fr/ https://in.asicsmove.com/mind-run1696323210375?currentPage=select-competition

ASICS Paris bouge ton esprit : des courses coachées et gratuites par la Ville de Paris et ASICS