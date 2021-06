Big Jump Sainte-Livrade-sur-Lot, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Big Jump 2021-07-11 13:00:00 – 2021-07-11 Base nautique de l’Aviron Livradais Aviron

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Big Jump, journées européennes de la baignade en rivière et lac. Rendez-vous sur les berges du Lot (saut et baignade dans le Lot, essais de paddle, pédalo…).

+33 5 53 01 40 51

smavolt

