Big Jump 2021- A suivre en ligne Castelmoron-sur-Lot, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Castelmoron-sur-Lot.

Big Jump 2021- A suivre en ligne 2021-07-11 09:00:00 – 2021-07-11 16:00:00

Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Cette année le Big jump se fera virtuellement, avec un saut bien réel à Clairac !

A 14h « larguons les amarres » à Castelmoron-sur-Lot et partez à la rencontre virtuelle des navigants sur le Lot dans ce petit port fluvial.

Suivez la journée sur la page facebook gestiondesrivieresbassinlot47 et sur le site internet www.vallee-lot-47.eu et www.bijump.org.

Big jump

