BIG JOANIE FGO-BARBARA, 16 février 2023, PARIS.

BIG JOANIE FGO-BARBARA. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 19:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Les trois londoniennes s’inspirent autant des punk de Misfits, que des Ronettes, groupe vocal noir des années 60. Une tournée avec Bikini Kill, un premier album, Sistahs, paru sur The Daydream Library, label de Thurston Moore, ex-leader de Sonic Youth. Il n’en fallait pas plus pour susciter l’attente autour de Big Joanie, trio punk londonien nourri au mouvement Riot Grrrl et à l’activisme politique, féministe, antiraciste et LGBT. D’autant que ces trois « sistahs », Stephanie Phillips (chant, guitare), Estella Adeyeri (basse) et Chardine Taylor-Stone (batterie), n’ont pas oublié de composer des chansons à la hauteur de leurs combats. Entre punk-funk vénéneux (It’s You), pop amère et mélancolique (Used To Be Friends) ou garage revendicatif (Fall Asleep), la musique de Big Joanie, souvent lancinante et répétitive, aimante par son étrange simplicité. Big Joanie Big Joanie

FGO-BARBARA PARIS 1, RUE FLEURY Paris

