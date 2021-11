Big Hore / B / Primitiv Rock n’Roll Urgence Disk Records, 26 janvier 2022, Genève.

Big Hore / B / Primitiv Rock n’Roll

Urgence Disk Records, le mercredi 26 janvier 2022 à 18:30

Big Horse est un one-man-band bruxellois, jouant un mélange festif et très dansant de rock’n’roll sauvage et primitif, avec pour seul but de vous faire secouer vos culs et bouger vos pieds. Jouant de la guitare, de la batterie et chantant en même temps, il rend les gens dingues partout où il joue ! Liens : [https://www.bighorsemusic.com/](https://www.bighorsemusic.com/) [https://www.facebook.com/TheBigHorseMusic/](https://www.facebook.com/TheBigHorseMusic/) [https://bighorseonemanband.bandcamp.com](https://bighorseonemanband.bandcamp.com) [https://soundcloud.com/bighorseonemanband](https://soundcloud.com/bighorseonemanband) [https://www.instagram.com/bighorsemusic/](https://www.instagram.com/bighorsemusic/)

Prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



