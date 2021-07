Clichy-sous-Bois Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Big Funk Brass Band Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois

Dans la lignée des Brass Bands de la Nouvelle Orléans, le BFB libère un son ravageur teinté de funk et de hip-hop qui donne à tous les spectateurs une furieuse envie de se lâcher. Avec Alexandre Herichon (trompette), Léo Pellet (trombone), Simon Postel (grosse caisse), Julien Paris (caisse claire), Tom Caudelle (flugabone), Abel Jednak (saxophone), Jonas Réal (soubassophone), Lucas Dessaint (soubassophone). Le concert est suivi du spectacle En dessous, la forêt, à 21h, sur réservation. dans le cadre de l’opération mon été ma région Ateliers Médicis 4 allée françoise nguyen Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T20:00:00 2021-07-19T21:00:00

Détails Autres Lieu Ateliers Médicis Adresse 4 allée françoise nguyen Ville Clichy-sous-Bois lieuville Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois

