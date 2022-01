Big Fish Le POC, 26 février 2022, Alfortville.

Big Fish

Le POC, le samedi 26 février à 15:00

Le quartet Big Fish est le fruit de la collaboration entre le trio aérien Dancing bird (Soro Midon Tessier) et la saxophoniste alto Léa Ciechelski ; une plongée dans l’imaginaire des eaux et des airs. Fondé à son origine pour célébrer la musique des grands compositeurs et musiciens de jazz du 20eme siècle tels Paul Motian, Ornette Coleman ou Chris Lightcap, le groupe a pris rapidement une direction plus personnelle et originale. De « Bruime » aux « Eaux Trouble » ; du délirant petit « Barjo Banjo » au tendre « Monsieur Loyal » (qui passera trois fois); chaque membre du groupe ajoute ainsi sa plume de compositeur pour faire exister une musique de profondeur et de légèreté. Les saxophonistes Julien Soro et Léa Ciechelski sont les voix qui chantent, crient, clament, murmurent, tandis que la rythmique du tandem Tessier-Midon tient la barre, soutient et oriente le gros poisson au grès des flots. Liberté, tourbillon, apesanteur, jeux, puissance, contemplation… tels sont des mots qui peuvent résonner au contact de Big Fish.

sortie de résidence

Le POC 82 Rue Marcel Bourdarias – Parvis des Arts, 94140 Alfortville Alfortville Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T16:00:00