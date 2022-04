BIG FIESTA DE CUMBIA – SPECIAL CINCO DE MAYO La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

BIG FIESTA DE CUMBIA – SPECIAL CINCO DE MAYO La Bellevilloise, 6 mai 2022, Paris. Le vendredi 06 mai 2022

de 20h00 à 05h30

. payant 15€

La Big Fiesta de Cumbia spéciale Cinco de Mayo à La Bellevilloise samedi 6 mai 2022. Edition spéciale EL CINCO DE MAYO 2022 Le Cinco de Mayo est un événement très populaire au Mexique qui commémore la bataille de Puebla (une ville et un état mexicain) où, le 5 mai 1862, les forces mexicaines du général Ignacio Zaragoza ont vaincu de façon très improbable les troupes françaises de l’empereur Napoléon III, deux fois plus nombreuses. Sortez vos sombreros, chantons La Cucaracha, mariachis, tequila, concerts et dj’s hasta el amanecer ! La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Contact : https://www.facebook.com/events/1314520162374020 https://www.facebook.com/events/1314520162374020 https://shotgun.live/fr/events/big-fiesta-de-cumbia-special-el-cinco-de-mayo

BIG FIESTA DE CUMBIA – SPECIAL CINCO DE MAYO

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris Departement Paris

La Bellevilloise Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

BIG FIESTA DE CUMBIA – SPECIAL CINCO DE MAYO La Bellevilloise 2022-05-06 was last modified: by BIG FIESTA DE CUMBIA – SPECIAL CINCO DE MAYO La Bellevilloise La Bellevilloise 6 mai 2022 La Bellevilloise Paris Paris

Paris Paris