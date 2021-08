Paris La Bellevilloise île de France, Paris BIG FIESTA DE CUMBIA – FÊTE NATIONALE DU CHILI La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

La Big Fiesta de Cumbia célèbre la fête nationale du Chili samedi 18 septembre 2021. Ménilmontant Productions & SO Prod présentent BIG FIESTA DE CUMBIA FAIT SA RENTRÉE SPÉCIALE : FÊTE NATIONALE DU CHILI samedi 18 sept 2021 @ La Bellevilloise (20h-06h) C’EST LA RENTRÉE ! ET C’EST AUSSI LA FÊTE NATIONALE DU CHILI!!! Du haut de ses 6 ans, la petite fiesta née dans le forum de La Bellevilloise a bien grandi. Concerts, Dj’s, projections, … Elle est devenue en quelques années BIG FIESTA DE CUMBIA, le rendez-vous mensuel incontournable des amoureux de la cumbia sous toutes ses formes. Pour la rentrée et à l’occasion de la Fête Nationale du Chili, nous vous offrons un line-up explosif digne d’un festival : 10h de música avec 2 groupes et 4 Dj’s, un show de Cueca, des projections, et tout ça sur 2 étages. Décollage pour la “Planète Cumbia” colombiana, peruana, mexicana, argentina, nueva, y chilena, claro que sí !!! Pa bailar y pa gozar la Cuuuuuumbia ! LINE-UP CONCERTS LA PATRONA Y LOS DESPECHADOS (Combo Tropical) TU INFIERNO (Orquesta Bestial) LINE-UP DJ SETS [ESPACE FORUM] DJ NAHUEN (Ritmos de Chile) DJ EL DANY (Latin Beats) ESPACE CLUB CAPTAIN CUMBIA (Cumbia Tropical) DJ ORTEGA DOGO (Urban Latino) Événements -> Soirée / Bal La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

