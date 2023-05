BIG FIESTA DE CUMBIA : 19.05.23 La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris BIG FIESTA DE CUMBIA : 19.05.23 La Bellevilloise, 19 mai 2023, Paris. .Tout public. payant Prévente : 10 EUR

Vendredi 19 mai, big Fiesta de Cumbia à La Bellevilloise ! Le rendez-vous mensuel incontournable des amoureux de la cumbia sous toutes ses formes. Au programme : 2 salles / 2 ambiances (Salle 1 : Cumbia-Salsa-Tropical-UrbanLatino – Salle 2 : Reggaeton-Dembow-Merengue). Une soirée spéciale « escale à » … Fuego tropical hasta el amanecer ! La soirée démarre avec une initiation à la danse Cumbia, avec Maritza Arizala, on poursuit la soirée avec 2 concerts : La Coya (Ecuador) et La Bemba (Colombia/Venezuela/Ecuador/Argentina). Puis ce sera le duo de djs Captain Cumbia et Ortega Dogo (Argentina) qui prendront les platines de la salle n° 1, pendant que la fiesta Muevelo sera au contrôle de la salle n° 2 avec Grandpamini (Chile) et Pedrolito (Argentina). La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/3xVWX5nz2 https://fb.me/e/3xVWX5nz2 https://shotgun.live/fr/events/big-fiesta-de-cumbia-19-05-23

