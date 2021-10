Marseille Makeda Bouches-du-Rhône, Marseille Big Fat Papa’z / Vallis Clausa / Urethane Damage Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**BIG FAT PAPA’Z** (Heavy Blues – Marseille) “Big Fat Papa’z confirme que le blues ne se limite pas aux Etats-Unis et à la Grande Bretagne. Ce groupe sait utiliser tous les ingrédients du genre pour présenter des compositions attachantes et maîtrisées. Une grosse puissance est envoyée dans chacun des instruments sur lesquels la voix de Damien s’arrache sans concession, un groupe plein de ressources qui conjugue les influences pour arriver à un style vraiment intéressant.” – DiscOverMe “Efficaces, bruyants, techniquement parfaits, Big Fat Papa’z ne tombe jamais dans la facilité et assure le show. Ils “envoient du lourd” comme on dit chez les rockers. Damien ayant une voix proche du rythm’n’blues, les compositions ont même des envies de Motown ou de Chess, les label “black” des sixties et seventies mais ce sont bien les grosses guitares bien épaisses qui rappellent continuellement qu’on reste dans le rock de la meilleure facture. Allez imaginons un instant James Brown venu faire une jam avec Led Zep… ” – Fanz’Yo **VALLIS CLAUSA** (Hard Rock 70’s – Montpellier) **URETHANE DAMAGE** (Stoner/Doom – Marseille)

