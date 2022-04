Big Fat Papa’z / Fuzz Top La grange Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Big Fat Papa’z / Fuzz Top La grange, 23 avril 2022, Istres. Big Fat Papa’z / Fuzz Top

La grange, le samedi 23 avril à 19:45

FESTIVAL POP ROCK 2ème EDITION. OUVERTURE DES PORTES A 19H00 1ère PARTIE Big Fat Papa’z. 2ème partie Fuzz Top The Real Tribute to ZZ Top (Tribute Officiel reconnu par les membres de ZZ Top)

5€

♫♫♫ La grange Avenue de la Crau, 13118 Istres Istres Entressen Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:45:00 2022-04-23T23:59:00

