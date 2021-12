Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Big Eyes Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Big Eyes Centre d’animation Soupetard, 25 février 2022, Toulouse. Big Eyes

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 25 février 2022 à 20:00

Cinéma —— **Dès 12 ans** **Tim Burton,** **2015, 1h47** À la fin des années 1950 et au début des années 1960, le peintre Walter Keane a connu un succès phénoménal et révolutionné le commerce de l’art grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des enfants malheureux aux yeux immenses. La surprenante et choquante vérité a cependant fini par éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par Walter mais par sa femme, Margaret.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse