Big day : Prospection dans le Châtillonnais pour l’inventaire Atlas Arnay-le-Duc, 6 juin 2022, Arnay-le-Duc.

Big day : Prospection dans le Châtillonnais pour l’inventaire Atlas Arnay-le-Duc

2022-06-06 – 2022-06-06

Arnay-le-Duc Côte-d’Or Arnay-le-Duc

Des prospections Atlas dans le même cadre que le big day du 5 et 6 juin, mais celles-ci sont ouvertes

à tous âges. Possibilité de camper la veille vers Aignay-le-Duc et début des prospections à

l’aube. Prévoir pique-nique pour midi et soir. Réservation avant le 8 mai au 03 80 56 27 02

ou via antoine.rougeron@lpo.fr

Arnay-le-Duc

