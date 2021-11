Toulouse Centre d’animation des Chamois Haute-Garonne, Toulouse Big Dancers Centre d’animation des Chamois Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Spectacle de rue —————- **Cie El Carromato – Teatro de Calle** **Dans le cadre de l’évènement Les Izards s’illuminent -** **Place Ahmed Chenane** Les marionnettes géantes et hautement colorées de la compagnie andalouse El Carromato déambuleront sur la place Ahmed Chenane au rythme de la musique et des lumières synchronisées. Des chorégraphies inonderont la place d’une musique « électro-énergique » invitant le public…à danser ! **Marionnettes** Juandy Lozano, Adri Varo, José Tocino, Erika Gonzales **Directeur artistique** Adri Varo **Idée Originale** Pascual Varo **Marionnettes et lumières** Adrian Varo **Chorégraphies** Cristian Avila **Création musicale** Ivan Cadenas, La Suite Bizarre **Costumes** Milagros, Juani y Patrocinio Gutiérrez **Conseiller électronique** Manuel J.Segura **Construction de marionnettes** El Carromato SL

