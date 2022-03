Big Buddha & Momo Bellal Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Aglaé & Sidonie, le vendredi 1 avril à 20:00

Big Buddha aux platines et Momo Bellal aux percus (cajon, derbouka, bongos…) se retrouvent pour un drôle de mix le 1er avril. Ce n’est pas une farce, même si nos deux compères qui se connaissent bien pour avoir ambiancer au début des années 90 les folles nuits du Perroquet Bleu ou celles pas moins délurées du Café Julien, aiment la galéjade et les facéties bémol à la clé. _________________ Petite restauration et boissons avant et pendant le set croisé. Consommations aux tarifs habituels

Entrée libre

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T23:00:00

