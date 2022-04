BIG BUDDHA et MOMO BELLAL Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BIG BUDDHA et MOMO BELLAL Aglaé & Sidonie, 22 avril 2022, Marseille. BIG BUDDHA et MOMO BELLAL

Aglaé & Sidonie, le vendredi 22 avril à 20:00

Mohamed Bellal et ses percussions orientales, Big Buddha et ses platines qui racontent le monde et ses musiques, se retrouvent chez Aglaé & Sidonie. Tu rêvais de ce début de soirée, de cet apéro cocktail de rythmes et de beats, de loungeries délicieusement shakées et de grooves à tartiner sur canapé. On l’a fait !

Entrée libre

♫MIX & PERCUSSIONS♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Aglaé & Sidonie Adresse 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Aglaé & Sidonie Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Aglaé & Sidonie Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

BIG BUDDHA et MOMO BELLAL Aglaé & Sidonie 2022-04-22 was last modified: by BIG BUDDHA et MOMO BELLAL Aglaé & Sidonie Aglaé & Sidonie 22 avril 2022 Aglaé & Sidonie Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône