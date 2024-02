Big Braderie Salle des fêtes Les Andelys, dimanche 10 mars 2024.

Big Braderie Salle des fêtes Les Andelys Eure

Jullya Paris est de retour pour un événement de folie

Rendez-vous le 09 & 10 mars à la salle des fêtes des Andelys.

Au programme:

– 100 m2 dédiés au vintage et à la seconde main en plein cœur du centre ville.

– Plus de 1500 vêtements et accessoires vintage et seconde mains éco-responsables sélectionnés pour leurs qualités et leurs style.

– Un bar à jeans vintage, un bar à manteaux, un bar à pièces de créateurs ainsi que d’autres surprises à découvrir.

Premier arrivé, premier servi !

INFOS PRATIQUES:

Samedi 09 Mars 10h-18h & Dimanche 10 Mars de 10h à 17h.

Entrée gratuite

28 Avenue du Général De Gaulle, 27700 les Andelys

Réassort tout au long du week-end

Paiement accepté: CB et espèces

N’hésitez pas à apporter votre propre Tote-Bag.

Jullya Paris est de retour pour un événement de folie

Rendez-vous le 09 & 10 mars à la salle des fêtes des Andelys.

Au programme:

– 100 m2 dédiés au vintage et à la seconde main en plein cœur du centre ville.

– Plus de 1500 vêtements et accessoires vintage et seconde mains éco-responsables sélectionnés pour leurs qualités et leurs style.

– Un bar à jeans vintage, un bar à manteaux, un bar à pièces de créateurs ainsi que d’autres surprises à découvrir.

Premier arrivé, premier servi !

INFOS PRATIQUES:

Samedi 09 Mars 10h-18h & Dimanche 10 Mars de 10h à 17h.

Entrée gratuite

28 Avenue du Général De Gaulle, 27700 les Andelys

Réassort tout au long du week-end

Paiement accepté: CB et espèces

N’hésitez pas à apporter votre propre Tote-Bag. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Salle des fêtes 28 Avenue du Général de Gaulle

Les Andelys 27700 Eure Normandie Parisjullya@gmail.com

L’événement Big Braderie Les Andelys a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération