Big bisous aux abeilles (et à tous les pollinisateurs !) La REcyclerie, 20 mai 2023, Paris.

Du samedi 20 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Avez-vous déjà fait une bizz à votre abeille préférée ? Avez-vous surtout imaginé changer votre regard pour mieux la protéger ?

✨ AIMER · CÉLÉBRER · S’ÉMERVEILLER · GOÛTER · PENSER · AGIR ❣️

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, la REcyclerie, en partenariat avec CliMates, Groover obsessions, la Fresque de la biodiversité et le média Pioche! proposent un microfestival voué à célébrer par la musique, l’amour, les sens et les idées notre rapport aux abeilles… et à tous les pollinisateurs ! *Kiss*

Depuis près de 30 ans, de nombreuses études scientifiques alertent sur l’effondrement de ces espèces, estimé entre 70 et 90 %. Pour autant, si le constat est bien connu, personne ne semble réagir à la hauteur de l’urgence. Alors les 20 et 21 mai 2023, on se retrouve pour en apprendre plus sur ces sentinelles de la nature et les moyens d’en prendre soin !

Comment ? Par de la musique sucrée (parce que c’est important), un brunch mielleux (parce que c’est bon), des ventes apifriendly (parce que c’est bien), et surtout, à travers des ateliers ludiques comme une fresque de la biodiversité, une visite de ruches ou encore une table ronde (parce que c’est pour ça qu’on est là). N’oubliez pas de réserver vos places pour les formats qui vous intéressent !

GRATUIT – et selon les formats, sur inscription juste ici : https://www.helloasso.com/…/table-ronde-climates-la…

AU PROGRAMME :

SAMEDI

BRUNCH MIELLEUX – 11H > 15H

Options veggie & vegan friendly !

POP-UP SHOP APIFRIENDLY – 11H > 19H

Fripes 100% flower power avec @ogre_vintage et @drip.vint

Plants et graines 100% mellifères de la pépinière de @larecyclerie

Miel et produits cosmétiques apicoles avec @peaudemiel_naturelle

CALEPIN BIODIVERBAMBIN – 11H > 19H

Pour les plus petit·es, un carnet biodiv’ ludique à remplir sur place ou à la maison !

VISITE DE RUCHES – 14H30 > 15H15

Sur le toît de la REcyclerie !

FRESQUES DE LA BIODIVERSITÉ – 14H > 17H

À vos marques, prêt·es ? Fresquez !

TABLE RONDE “PROTÉGEONS LES POLLINISATEURS !

Discussion pour une transition adaptée à l’urgence” – 17H30 > 19H00

Avec une scientifique, des apiculteurs et des militant·es… un moment suspendu pour repenser ensemble la protection de nos pollinisateurs (cohabitation entre espèces, causes de leur effondrement, apiculture éthique et autres solutions à apporter).

SHOWCASES ET DJ SETS PUR NECTAR PAR GROOVER OBSESSIONS – Programme détaillé à venir !

DIMANCHE – ON JOUE LES PROLONGATIONS !

BRUNCH MIELLEUX – 11H > 15H

POP-UP SHOP APIFRIENDLY – 11H > 19H

CALEPIN BIODIVERBAMBIN – 11H > 19H

INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏱ Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 23:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/TtP4jdf8 https://www.helloasso.com/associations/climates/evenements/table-ronde-climates-la-recyclerie

La REcyclerie