Projection en présence du réalisateur Dominique Regueme et de l’astrophysicien Emmanuel Nezri du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille.

En partenariat avec Astroclub M13.



Synopsis.

A travers l’astronomie, ce documentaire nous emmène à la découverte de nos racines les plus lointaines : d’où viennent les atomes qui composent notre corps, comment la matière est-elle apparue, le monde a-t-il vraiment débuté avec le big bang ?

Pour répondre à ces questions, six chercheurs (physiciens et astrophysiciens) nous rappellent dans ce film le lien profond qui existe entre le passé de l’univers et notre propre existence.

En retraçant les 13 milliards d’années qui nous séparent du big bang, ils nous guident à travers la longue histoire de notre univers, et nous racontent ainsi le

grand récit de nos origines.

Un film entre science et philosophie, entre intime et universel.



Avec : Sylvie Vauclair, Yaël Nazé, Christophe Galfard, Aurélien Barrau, Jean-Pierre Luminet et Etienne Klein.

Documentaire de Dominique Regueme (France – 2021 – 52′).

Que nous révèle la science sur nos origines ? Comment les chercheurs peuvent-ils aujourd’hui répondre à ces interrogations ancestrales : qui sommes-nous, et d’où venons-nous ?

administration.renoir@sfr.fr +33 4 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com/

